Xander: Draagmoederbaby moet taboe doorbreken

In een interview met LINDAnieuws, waarvoor Sophie om de week een blog gaat schrijven, vertelt het stel: ,,Op elke hoek van de straat kun je joints kopen en abortus laten plegen, maar toch plaatsen veel mensen nog vraagtekens bij deze manier van zwanger worden." Xander en Sophie wilden gisteren hun besluit niet nader toelichten, omdat hun hond Lara maandag onverwacht is overleden. ,,De zwangerschap is al een emotioneel traject en dit komt er ook nog bij. Ze willen even rust", lichtte hun manager toe.



Dat Xander en Sophie veel voor hun kiezen krijgen, is duidelijk. In 2013 werd bij Sophie een tumor uit haar buikholte verwijderd. Ze hoefde geen chemo of bestralingen, maar de kans dat het gezwel zou terugkeren was meer dan vijftig procent. Ze moest strikte controles ondergaan, eerst elke drie maanden, later eens in het halfjaar. Xander zei daarover: ,,Ze heeft een hekel aan het predicaat 'ziek'. Ze is gewoon een gezonde vrouw en staat midden in het leven."



Risico's

Er werd Sophie direct afgeraden nog eens zwanger te worden. ,,Hoewel ik natuurlijk blij was dat het met een sisser afliep en het niet kwaadaardig was, was dát nieuws toch een flinke klap", zegt Sophie tegen LINDAnieuws. Ze wilden hun zoontje Dex (6) graag een broertje of zusje geven, maar een zwangerschap zou een groot risico zijn. ,,De arts vertelde me dat een zwangerschap de kans kan vergroten dat de tumor terug zou komen."



Uiteindelijk besloten Xander en Sophie de hulp van een Amerikaanse draagmoeder in te roepen, om een baby te voldragen die voor 100 procent van hen is. Een traject waaraan in Nederland veel haken en ogen zitten (zie kader). ,,We zijn nu zeventien weken in verwachting, we kunnen het kindje als het goed is in februari ophalen'', vertelt Sophie aan de site.