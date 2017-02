Xander en Sophie dolgelukkig met kleine Céla Lynn

Video Lady Gaga bungeejumpt van het stadiondak bij Super Bowl

7:32 In de pauze van de finale van het American football is Lady Gaga haar optreden spectaculair begonnen. Boven op het dak van het stadion in de Amerikaanse stad Houston zong ze haar eerste vaderlandslievende nummer: God Bless America. Dat werd gezien als een subtiele boodschap over eenheid in een verdeeld land. Lady Gaga citeerde: ‘één natie, ondeelbaar met vrijheid en rechtvaardigheid voor allen.’ Uit deze Amerikaanse gelofte liet ze wel de woorden ‘onder God’ weg.