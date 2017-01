Yo en Wes kwamen vaak in loungeclub aanslag Turkije

De afgelopen jaren waren de 31-jarige Yolanthe en haar bij de club Galatasaray spelende echtgenoot kind aan huis bij de exclusieve club waar de meeste gasten, onder toeziend oog van paparazzi, per speedboot arriveren. Kort na aankomst in Turkije dineerde het koppel in het etablissement met uitzicht op de Bosporus.



En in de lente van 2013 presenteerde Yo er haar sieradenlijn tijdens een glitter- en glamourfeest aan de internationale pers. Veel familieleden en vrienden waren uit Nederland gekomen om die lancering bij te wonen zoals Ali B, Patty Brard, Peter van der Vorst, Mari van de Ven, Edgar Davids, Pierre van Hooijdonk en Vivian Reijs.



Ook in de jaren na die presentatie kwamen Yolanthe en Wesley, die tijdens de aanslag elders in de stad waren, er regelmatig over de vloer. Zo zou het stel er tijdens een intiem dinertje hebben gevierd dat Yolanther zwanger was hun in oktober 2015 geboren zoontje Xess Xava. En zomer 2015 woonde het koppel in Reina een dampende kampioensparty van Galatasaray bij.