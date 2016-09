Yolanthe bedankt fans voor berichtjes

,,Lieve volgers, vanuit Haïti wil ik jullie ontzettend bedanken voor de hele hele lieve berichtjes die jullie mij en Wes gestuurd hebben. ik ben aan de andere kant van de wereld maar door jullie liefde voel ik me zo dichtbij. 1000 maal dank voor al jullie liefdevolle berichtjes.''



Yolanthe is op dit moment in het straatarme Haïti voor opnames van haar nieuwe tv-programma Reunited. In het programma voor RTL 4 vliegt Yolanthe de wereld over om mensen met elkaar te herenigen. Op 1 september vertelden Yolanthe en echtgenoot Wesley Sneijder bij RTL Late Night dat ze in de toekomst een kindje willen adopteren.