Yolanthe: Bijzonder hoeveel Wes écht van mij houdt

Wes en Yo werden urenlang door topgrimeurs onder handen genomen om 30 en vervolgens 60 jaar ouder gemaakt te worden. Dat leverde, met Linda de Mol als presentatrice, interessante gesprekken op over ouder worden en hoe het wereldbekende stel hun toekomst samen ziet.



Het versnelde ouderdomsproces werd professioneel aangepakt met een grondige huidanalyse. ,,Het is zo raar. Opeens voel je je echt ouder. Bij de 60 had ik zoiets van: dit is niet leuk. Bij de 90 werd ik emotioneel'', licht Yolanthe in RTL Late Night toe.



,,Je weet niet of je elkaar gaat zien als je 90 bent. We hebben het beleefd en hebben gezien hoe we eruit gaan zien. Toen we in bed lagen hebben we het er lang over gehad. En nu zegt Wes vaak tegen mij: ik wil graag met dat vrouwtje van 90 in bed liggen.''



Het maakte dat de brunette, die voor haar werk als model en presentatrice constant met haar looks bezig is, zich plots bewust werd van de grote liefde die haar bekende man voor haar koestert. ,, Ik wil er graag top uitzien voor mijn man, maar als je hem zo hoorde praten, dan is hij daar juist niet mee bezig. Dat vond ik lief.'' Ietwat geëmotioneerd: ,,Hij houdt dus echt van mij om hoe ik ben en dat is best wel bijzonder.''