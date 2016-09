Yolanthe doet sexy in sportschool, Douwe Bob naakt

Sexy Yolanthe in de sportschool

Yolanthe deelt op Instagram een filmpje van hoe ze traint in de sportschool. Haar fitte lichaam krijgt ze blijkbaar niet alleen van het werken met gewichten. Met hevige heupbewegingen, die menig volger rode oortjes bezorgd, schudt ze haar lichaam op en neer. ,,Ook nog het echte werk gedaan, hoor", verklapt de 31-jarige actrice/presentatrice dat dit niet alleen haar beautygeheim is.

Douwe Bob in blootje gekiekt

Dat Douwe Bob een exhibitionistische kant heeft, was al bekend. Zo liet hij zijn blote billen fotograferen in aanloop naar het songfestival. Vandaag is hij op zijn Instagram te zien met enkel en alleen een plaat voor zijn intieme zone. ,,Goede plaat, Danny Vera", complimenteert de 23-jarige zanger de maker.





Dionne geniet van Vietnam

NOS-nieuwslezeres Dionne Stax staat deze weken niet elke ochtend voor dag en dauw op om het ochtendjournaal te presenteren. De 31-jarige blondine is op vakantie in Noord-Vietnam en geniet daar van de natuur. ,,Je moet er even voor reizen, maar het is de moeite meer dan waard."

Kelly wil bed van 125.000 euro

Kelly Weekers (27), de verloofde van songwriter John Ewbank (47), heeft haar oog op een wel heel duur bed laten vallen. Samen met haar toekomstige man zocht de voormalig miss Nederland een nieuw slaapstulpje uit. Hij vond het prijskaartje van 125.000 euro echter nogal prijzig en kijkt liever verder.

Carolien aan de suikers