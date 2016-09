Yolanthe: Ik zou Wesley een slippertje kunnen vergeven

Volgens Yolanthe, die een beetje schrok van haar uiterlijk op hogere leeftijd, houdt ze op haar zestigste nog zielsveel van haar Wesley (32). Mocht hij vreemdgaan, dan zou dat over 30 jaar zeker niet het einde van haar huwelijk betekenen. Yolanthe, stellig: ,,Als ik er dan niet meer uitzie, kan ik me voorstellen dat Wesley een slippertje maakt met een lekker jong ding. Daar kan ik overheen komen. Maar dan alleen als het een kort slippertje is. Een langdurige buitenechtelijke relatie zou ik hem minder snel kunnen vergeven.''



Seks

Wesley op zijn beurt kan zich niet voorstellen dat hij Yolanthe ooit zal bedriegen. ,,Daarvoor is onze liefde te sterk'', aldus de voetballer die zijn echtgenote blindelings vertrouwt. Dat zij ooit iets met een ander zou doen, kan hij zich niet voorstellen. De twee hopen op hun zestigste nog seksueel actief te zijn. Yo: ,,Het zal wellicht minder belangrijk worden dan nu, maar een of twee keer per week lijkt me realistisch op die leeftijd.''



In het door Linda de Mol gepresenteerde programma liepen de emoties soms hoog op. Vooral toen Wesley en Yolanthe elkaar als 90-jarigen te zien kregen kwamen de tranen. ,,Misschien zien we elkaar wel nooit zo'', veronderstelde Wesley die eerder zou willen overlijden dan zijn vrouw. ,,Want ik kan me namelijk geen leven zonder Yolanthe voorstellen.''