Youp van 't Hek vreesde voor carrière

Youp van 't Hek vreesde dat hij vanwege zijn hartproblemen niet meer op kon treden. ,,Op een gegeven moment was ik wel zo ver dat ik dacht: ik zal er toch mee moeten stoppen, want dit is niet meer te doen'', vertelt Youp (62)aan Cornald Maas in het AVROTROS-programma Volle Zalen.