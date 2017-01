Youri Mulder praat met Ziggo Sport over exclusieve overstap

Mulder was de afgelopen jaren als vaste gast te zien bij praatprogramma Studio Voetbal. Ook was de oud-voetballer regelmatig langs het veld te zien als analist. Hij was sinds 2008 aan de publieke omroep verbonden.



De laatste tijd schoof Mulder al regelmatig aan bij Ziggo Sport. Daar is ook voormalig Studio Voetbal-presentator Van Gelder te zien. Hij stapte in 2015 na een dienstverband van 39 jaar over van de NOS naar Ziggo Sport.