YouTube dumpt megapopulaire vlogger PewDiePie

PewDiePie kwam in opspraak door negen filmpjes met antisemitische opmerkingen en nazisymbolen. Zo betaalde hij twee mensen in India om een bord omhoog te houden met daarop de tekst 'Dood aan alle joden'. In een ander filmpje zei een man verkleed als Jezus: ''Hitler heeft niets verkeerd gedaan.'' Google, het moederbedrijf van YouTube, verwijderde meteen alle advertenties van het kanaal.

De 27-jarige PewDiePie is de populairste YouTuber. Hij heeft 53 miljoen volgers en zijn video's zijn in totaal bijna 14,7 miljard keer bekeken. Hij verdient naar schatting 14 miljoen dollar (13 miljoen euro) per jaar met zijn filmpjes. Zijn zaken worden gerund door een onderdeel van Disney. Dat concern liet in een reactie weten: ,,Alhoewel Felix een publiek heeft gecreëerd door provocatief en dwars te zijn, is hij deze keer duidelijk te ver gegaan, wat heeft geresulteerd in video's die ongepast zijn.''