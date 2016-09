Zaak Bill Cosby pas volgend jaar juni voor de rechter

De 79-jarige Amerikaanse komiek wordt ervan beschuldigd in 2004 een vrouw, Andrea Constand, te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Het is maar een van de ongeveer vijftig vergelijkbare aantijgingen die tegen Cosby zijn gedaan. De meeste aanklachten, die teruggaan tot 1964, zijn inmiddels echter verjaard.



Cosby ontkent iets te hebben misdaan. Maar volgens de aanklagers hebben ze dertien vrouwen bereid gevonden om te getuigen. Zij beweren zelf ook allemaal slachtoffer te zijn geweest van de komiek, en de aanklagers hopen door hun getuigenissen een patroon van misbruik te kunnen schetsen. Of de rechter daarvoor toestemming geeft is echter nog niet bekend.