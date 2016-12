Zanger: Natuurlijk ging 'Oh Sylvana' over Simons

Tot nu toe zei de gebruinde zanger steeds dat het lied over een Russisch meisje ging en niet over de veelbesproken volksvertegenwoordiger in spe. Dat was een idee van producer Manfred Jongenelis. Hij wilde Sylvana Simons niet onnodig kwetsen.



Dat gebeurde toch toen een inwoner van Kudelstaart zeer racistische beelden onder het muziekje van Van Daal plaatste en de clip op YouTube publiceerde. Daar schrok de ervaren zanger zelf enorm van: ,,Ik was heel bang dat ze mij aan dat filmpje zouden koppelen. Dat filmpje was voor mij een breekpunt."



Hij staat nog steeds achter het liedje en zingt het elk optreden. Gewoon een ludiek liedje. Net als destijds Den Uyl in in den olie van Vader Abraham en Boer Koekoek. ,,Met één groot verschil: toen had je radio en tv. Nu heb je sociale media."