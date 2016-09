Zanger Nielson stiekem getrouwd

Kroeshaar van kunstschilder Bob Ross was permanentje

15:48 De Amerikaanse kunstenaar Bob Ross (1942-1995) werd niet alleen wereldberoemd door de tv-serie The Joy of Paiting waarin hij in een half uurtje gedetailleerde landschapsschilderijen maakte, maar ook door zijn opvallende kroeshaar. Dat kapsel was honderd procent nep, zo heeft zijn manager bekendgemaakt. Ross had van nature steile lokken. ,,Hij koos voor een onderhoudsvrij permanentje om kapperskosten uit te sparen.''