Zangeres P!nk vernoemt zoontje naar whiskeymerk

De zangeres en haar echtgenoot Carey Hart hadden al een dochter, Willow Sage van 5 jaar. P!nk, die pas half november onthulde dat ze in verwachting was, wilde altijd al een kind met de naam Jameson. ,,Mijn vader heet James en mijn broer heet Jason'', zei ze in 2010. ,,Carey en ik hebben allebei Ierse roots, zijn tweede naam is Jason. En Jameson... we houden allebei van whiskey. Geen twijfel over mogelijk.''



Het jongetje voelt voor P!nk, die eigenlijk Alecia Beth Moore heet, overigens als haar derde kind. ,,Carey is een fantastische echtgenoot en een hele goede vader, maar hij is ook net een kind'', grapte de zangeres onlangs. Haar gezinnetje is een droom die uitkomt. ,,Ik vind het heerlijk om mama te zijn. Ik heb lang geleden al de keuze gemaakt dat ik een succesvol gezin wilde en dat is absoluut het belangrijkste doel in mijn leven.''