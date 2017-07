Zara Larsson slaat uitnodiging Zweedse prinses af

North Sea Jazz Jazz voor de hele stad

14:22 Het geliefde North Sea Jazz is in aantocht. Komend weekend, van 7 tot en met 9 juli, is Ahoy weer gevuld met de grootste jazz-artiesten. Op een aantal arrangementkaarten na, is het festival helemaal uitverkocht. Maar niet getreurd voor wie geen kaartje heeft bemachtigd: North Sea Round Town heeft ook veel in petto voor de jazzliefhebber.