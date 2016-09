Zayn Malik brengt autobiografie uit

Hodor uit Game of Thrones treedt op als dj in Rotterdam

13 september De 41-jarige Noord-Ierse acteur Kristian Naim, die in de serie Game of Thrones de vriendelijke reus 'Hodor' speelt, komt optreden bij poppodium Annabel in Rotterdam. De acteur gaat sinds 2014 de wereld over als dj met zijn tour 'Rave of Thrones'.