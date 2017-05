Zayn Malik zamelt geld in voor uitbehandelde vriendin

Politieke partij aangeklaagd om plagiaat nummer Eminem

15:57 De hit Lose Yourself van Eminem uit 2002 is het onderwerp van een rechtszaak die maandag in Nieuw-Zeeland is begonnen. De rapper heeft de politieke partij New Zealand National Party aangeklaagd omdat zij het nummer zouden hebben gekopieerd voor een reclamecampagne in 2014.