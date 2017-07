Ze noemden haar 'monster, nu wil Evita de nieuwe Miss Universe worden

'Jef Alberts' keert alweer terug in GTST

1 juli Anderhalf jaar na zijn afscheid keert Bartho Braat terug in GTST. De Telegraaf meldt dat de 66-jarige Bartho komende week voor het eerst weer te zien is in de soapserie. Personage Jef Alberts verhuisde in januari 2016 naar Frankrijk, maar wordt nu gebeld vanwege een vervelende reden. Hij moet vanwege een begrafenis terug naar Nederland.