Zieke dj Wouter van der Goes niet naar troepen in Mali

,,De radiomissie naar Mali gaat door! Arme @woutervdgoes is ziek, dus ik spring in", laat Rabbering op Instagram weten. ,,Met grote dank aan de Malinese ambassade die speciaal op zaterdag m'n visum regelde!"



Van der Goes was afgelopen week met minister Jeanine Hennis van Defensie mee tijdens haar werkbezoek aan Mali. Het waren 'de 32 meest bijzondere uren' van zijn leven, zo liet hij later weten.



Valentijnsdag

Deze week zou Van der Goes speciaal voor Valentijnsdag terugkeren om valentijnskaarten van geliefden en familieleden voor de Nederlandse militairen af te leveren. Ook vroeg hij luisteraars om kaarten voor de mannen en vrouwen in het kamp bij Goa te schrijven.



Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali. Het gaat om 290 militairen. Eind vorig jaar is besloten de Nederlandse missie tot eind 2017 te verlengen.