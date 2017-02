Zieke Nicolette Kluijver overstelpt met liefde na delen intiem momentje

Binnen een mum van tijd kan de 32-jarige Expeditie Robinson-presentatrice - op het plaatje gehuld in een romantisch wit jurkje, met haar in een net pak gestoken man dicht tegen zich aan - rekenen op een stroom aan reacties van fans die haar sterkte wensen. Collega Quinty Trustfull stuurt een lading digitale hartjes en ene Connie tikt op: ,,Wat een plaatje! En ik wens jou en je mooie gezin heel veel sterkte!''



Omdat Nicolette er op tijd bij is, is genezing in haar situatie heel goed mogelijk, zo verklaarde ze gisteren. Mogelijk liep ze vorig jaar tijdens opnames voor Robinson op de Filipijnen een tbc-infectie op. Ondanks de slechte medische uitslag, blijft ze strijdbaar. ,,Ik wil iedereen vragen de privacy van mij en mijn gezin te respecteren. Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed,''