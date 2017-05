Ziggo-abonnees nog steeds niet zeker van eredivisievoetbal

,,Even een bericht over een kleine verandering'', was het begin van het mailtje dat naar voormalig UPC-klanten van Ziggo vanochtend ontvingen. ,,Per 1 augustus 2017 verandert voor u de leverancier van FOX Sports van Ziggo Services B.V. naar Ziggo B.V. In de praktijk verandert er niets. De programmering blijft natuurlijk hetzelfde, dus u krijgt net zoveel sport als voorheen. En de kosten blijven gelijk.''



Het leek er daarmee op dat de rechtszaak tussen Ziggo en FOX Sports van de baan was, maar niets is minder waar. ,,Ziggo is verantwoordelijk voor de communicatie naar hun klanten, maar het lijkt erop dat hun klanten hier met een trucje voor het lapje worden gehouden'', reageert FOX. ,,Het verandert verder echter niets aan de situatie, Ziggo zet de rechtszaak door.''



FOX betreurt de zaak. ,,Blijkbaar mogen de Ziggo-klanten niet mee profiteren van de lagere prijzen voor FOX Sports Eredivisie zoals door veertien andere tv-aanbieders wel worden gehanteerd. Wij blijven ons inzetten om ook met Ziggo tot vergelijkbare afspraken te komen.''



Ziggo kon op dit moment nog geen reactie geven.