Ziggo Dome wordt Weense balzaal

Daarmee heeft ons land zijn eigen openingsconcert van het nieuwe jaar, waarin klassiek en populair elkaar vinden. ,,Want inmiddels is ons repertoire veel breder geworden en spelen we eigenlijk bijna 'alles'. Walsen, operette, musical, filmmuziek en zelfs af en toe popsongs."



Het eerste officiële Nieuwjaarsconcert sluit bovendien naadloos aan op een andere, speciaal voor André Rieu heugelijke gebeurtenis: An der schönen blauen Donau, de moeder aller walsen, werd 150 jaar geleden voor het eerst uitgevoerd.



,,Niet meteen een doorslaggevend succes overigens", zegt hij. ,,De echte zegetocht van de Donau over heel de wereld begon pas nadat Johann Strauss zijn compositie zelf in 1867 op de Wereldtentoonstelling in Parijs had uitgevoerd."



De Wiener Philharmoniker sluit haar Nieuwjaarsconcert in de Goldene Saal van de Wiener Musikverein steevast af met het befaamde stuk én de niet minder geliefde Radetzkymars van Strauss sr.



In Oostenrijk wordt An der schönen blauen Donau als een nationale hymne gekoesterd, die herinnert aan de gloriedagen van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, de dubbelmonarchie die wij in deze streken vooral kennen van de overdadige pracht en praal in de Sissy-films.



Om de iconische Weense wals op te luisteren, heeft André Rieu 150 (!) dansparen uitgenodigd om in de Ziggo Dome te komen walsen. ,,Het wordt een schitterende formatiedans", voorspelt hij. ,,Met 150 heren in rokkostuum en 150 dames in prachtige witte baljurken, voor hen ontworpen. Eerst walsen ze op de beroemde muziek uit de film Dr. Zhivago, Lara's Song, maar later dansen ze uiteraard op An der schönen blaue Donau."



André Rieu heeft 'een nieuwjaarsprogramma' voorbereid met 'ontegenzeggelijk een Weens tintje.'