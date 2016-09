Zij gingen stokoude Wesley en Yolanthe voor

VideoBeter goed gejat dan slecht bedacht. Programmabaas Erland Galjaard was er vrij open over toen het format van Story Of My Life bekend werd gemaakt op de presentatie van de RTL programma's dit seizoen. De nieuwe serie, waarin bekende koppels tot bejaarden worden geschminkt, bleek afgekeken van een filmpje dat miljoenen keren viral was gegaan, zo bekende Galjaard.