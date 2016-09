Zo luxe ontbijt Tatjana en Kelly laat zich masseren

De lenige dochter van Lange Frans

Danie, het 4-jarige dochtertje van rapper Lange Frans en zijn ex-vrouw Daniëlle van Aalderen, blijkt een uiterst lenig meisje. In een grappig Instagramfilmpje laat haar trotse moeder zien wat de kleine meid allemaal kan. Het stel heeft ook nog zoontje Willem (7).

Kelly met staart in de branding

Kelly van der Veer is in Thailland waar ze een vriendin begeleidt die daar een geslachtsveranderende operatie (van man tot vrouw) ondergaat. Tussen alle bezoekjes aan het ziekenhuis door ontspant Kelly aan het strand met massages en spartelend in haar zeemeerminkostuum. Hoe het met haar vriendin gaat is onbekend. De transseksuele Van der Veer is sinds kort actief als prostituee in een Haagse club.

Zo superdeluxe ontbijt Tatjana

Tatjana is alweer tijden zielsgelukkig met multimiljonair Lex van Hessen die zijn fortuin vergaarde met de verkoop van dierlijke darmen voor de internationale worstenindustrie. Het stel laat het lekker breed hangen, zo blijkt uit een foto die Kees uit Flodder op sociale media zette. Te zien: de plek in Saint-Tropez waar Tatjana vanmorgen met haar geliefde genoot van het ontbijt. Haar volgers zijn stikjaloers. Lex heeft huizen in Den Haag, op Hawaii en in Monaco.

Nielson laat zich verwennen

Zanger Nielson trouwde vorige week met zijn jeugdliefde Hanna en momenteel geniet het kersverse echtpaar van een romantische huwelijksreis op Bali waar Nielson tijd vond voor wat ontspanning: een traditionele Balinese massage. 'Fucking chill. Verwennerij'', aldus Nielson die volgens eigen zeggen in vijf dagen al vier rijsttafels naar binnen werkte.

Richard Branson geeft man Nicolette duwtje

De schatrijke Britse zakenman Richard Branson - oprichter van platenlabel Virgin - is een goede vriend van Bas Smit: de man van Nicolette van Dam. Branson en Smit doen vandaag mee aan een sportevenement. En de multimiljonair geeft Smit daar graag een duwtje in de goede richting.

Inge poseert in joggingpakje

Voormalig zwemkampioene Inge de Bruijn (43) kreeg hartritmestoornissen tijdens de repetities van Dance Dance Dance, maar inmiddels zit de meervoudig medaillewinnares weer uitstekend in haar beroemde vel. Inge heeft, nu de opnames van het programma er weer op zitten, tijd gevonden voor een commercieel uitstapje. In dit geval poseren voor een kledingmerk.

Dionne aan het chillen in Vietnam

Journaliste-nieuwslezers Dionne Stax (31) is lekker aan het chillen in de Vietnamse provincie Hà Giang en daar hoort natuurlijk ook een fijn yogamomentje bij in de bergen. Het uitzicht is fenomenaal.

Krystl traint zich in het zweet

Zangeres Krystl Pullens traint voor de halve marathon (16 oktober) in Amsterdam en iedereen mag weten dat die voorbereiding best zwaar is. Hoe? Dat illustreert ze met een veelzeggende, ietwat zweterige Instagramfoto.

Hond Maurice sloopt toiletrollen