Zo zien de billen van Kim Kardashian er in het echt uit

De sinaasappelhuidkiekjes van Kim werden voor een onbekend bedrag verkocht aan showbizzmedia en sindsdien massaal gedeeld op Twitter. Volgens DailyMail is het weinig verbazend dat Kardashian geen perfecte huid op haar achterwerk heeft. Dat is volstrekt normaal voor een vrouw van haar leeftijd die twee kinderen - dochtertje North (3) en zoontje Saint (1) - op de wereld zette, zo wordt gesteld. De realityster publiceert om de haverklap foto's van haar prominente contouren op sociale media. Maar op die beelden is van cellulitis of andere huidoneffenheidjes nooit geen sprake.



Kim, sinds 2014 getrouwd met rapper Kanye West, heeft in interviews meer dan eens laten doorschemeren dat de kiekjes gestyled, gemanipuleerd en gephotoshopt zijn. Ook dat de huid van haar billen en dijen onregelmatig is geworden, omdat ze in het recente verleden laserbehandelingen tegen psoriasis (een vorm van eczeem, red.) moest ondergaan. Ze had last van een vlekkerige en schilferige huid rond haar achterwerk. Inmiddels zouden die klachten zijn verdwenen.