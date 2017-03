Zo zien politiehelden Starsky & Hutch er tegenwoordig uit

Groot eerbetoon aan eeuwelinge Vera Lynn

17:48 De Britse zangeres Vera Lynn wordt maandag honderd jaar, maar komend weekeinde is het al feest in Groot-Brittannië. Niet alleen brengt platenmaatschappij Decca, zoals reeds aangekondigd, een speciaal album uit met opnamen van de We'll Meet Again-vocaliste en andere artiesten. Er is zaterdag ook nog een groot eerbetoon in het London Palladium. BBC2 verhoogt de feestvreugde met een documentaire, ook op zaterdagavond: Happy 100th Birthday Dame Vera Lynn.