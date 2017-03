Zoon Madonna begint modellencarrière

Olivia Newton-John wil dolgraag reünie Grease

4:56 Olivia Newton-John ziet zich wel opnieuw in de legendarische rol van Sandy uit Grease kruipen. Een reünie met coacteur John Travolta, veertig jaar nadat Grease in de bioscopen draaide, ziet ze wel zitten. Dat zei Newton-John bij aanvang van een awardshow in Las Vegas.