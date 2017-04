Er is namelijk iets met zou, zou is in opmars, zou sluipt de radio binnen.Zou was er natuurlijk altijd al. Tegen het vertrouwde oude zou heb ik uiteraard geen enkel bezwaar. Ik bedoel dan het zou als in: Ik zou willen dat iedereen het woord zou gebruiken op de manier waarvoor zou bedoeld is. Zou geeft als het ware de taal wat armslag. Je zegt er iets mee dat je niet uitspreekt. ,,Ik zou er maar niet op rekenen dat we dit jaar naar Noord-Korea op vakantie gaan."



Met dit zou zeg je eigenlijk: ,,Mocht je illusies koesteren, ik help je nu voorzichtig uit de droom, we gaan niet op vakantie naar Noord-Korea.''



Dat is een mooi zou. Dat geldt ook voor het wens-zou. Het zou als in: ,,Zouden er nog zoutjes zijn?''



,,O,'' zeg je daarmee, ,,ik heb zo'n ongelofelijke zin in zoutjes, het zou toch wat zijn als die er nog zouden zijn. Ga jij eens kijken?''Het nieuwe zou, dat ik steeds vaker op de radio hoor, noem ik het ambtenaren-zou. Het is het zou als in: ,,Ik constateer dat de minister de grip op de situatie volkomen kwijt is. Daarom zou ik hem dan ook willen vragen, hoe denkt u dit te gaan oplossen?''



Dit zou is het zacht makende zou, het verpakkende zou. Het Kamerlid, dat deze vraag stelde, moet eigenlijk zeggen: ,,De minister is de grip op de situatie volkomen kwijt, ik vraag hem dan ook: Hoe gaat u dit oplossen?''



Maar wat nou zo vervelend aan dit zou is is dat iedereen dat zachte ambtenaren-zou bezigt, iedereen, ik ook; ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet doe. Door dat gezou ontstaat een soort zouteloze taalpap die over duizenden bureaus klotst, die door kantoren kolkt en zich langzaam een weg baant naar de vergaderzaaltjes en de voor- en achterkamertjes van waaruit ons land bestuurd wordt.



Waarschijnlijk is zou het meest verlammende poldermodelwoord dat er bestaat. We zouden, als we de opwarming van de aarde als een serieus probleem zien, willen wij de in Parijs gestelde klimaatdoelen halen, ons rekenschap moeten geven...Misschien is het helemaal niet het stoken van fossiele brandstoffen dat de aarde doet opwarmen, misschien zorgt het woord zou wel voor het broeikaseffect.



Reageren? vincent@ad.nl