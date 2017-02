'Zwangere Beyoncé treedt volgende week op bij Grammy's'

Het zou haar eerste show worden sinds haar aankondiging dat ze zwanger is van een tweeling. De Grammy's worden op 12 februari uitgereikt. Dat doet denken aan de MTV Video Music Awards in 2011 toen Beyoncé de komst van haar nu vijfjarige dochter Blue Ivy aankondigde. Nadat de zangeres het nummer Love on Top ten gehore had gebracht, knoopte ze haar jasje open en wreef over haar buik. Een zelfde stunt zit er nu niet in aangezien het grote nieuws er al uit is. Tijdens de uitreiking van de Grammy's treden in ieder geval wel Adele, Daft Punk, Dave Grohl, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, The Weeknd en Metallica op.