Zwangere Lieke laat mogelijk ook liveshows Idols schieten

Door haar zwangerschap is Lieke al niet meegegaan naar Curaçao voor een van de voorrondes voor de liveshows. Het zika-virus dat daar heerst, is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Daarom is besloten dat Ruben dat gedeelte van de talentenjacht alleen presenteert.



Lieke heeft nog steeds de stille hoop om de liveshows wel te presenteren. ,,Ik ben dan als het goed is net bevallen en heb dan een prachtige zoon in mijn armen. Wat dat betreft sta ik er heel nuchter in, als ik me goed voel, ga ik het doen. Misschien komt de kleine nu wel iets eerder omdat het de tweede is, dat weet ik natuurlijk niet. Als iets niet te sturen is, is het wel een baby."



Toch is ze ook realistisch. ,,Het zit er heel goed in dat het niet gaat. Als ik het niet red, dan gaat Ruben het alleen doen. We zijn natuurlijk een duo en dan kan hij het gewoon alleen doen. Eventueel iemand erbij, maar in principe doet hij het dan alleen."



Lieke is wel samen met Ruben te zien bij de audities, die vanaf woensdag op RTL5 beginnen.