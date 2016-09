Zweedse koningin en prinses laten droom zieke Enna uitkomen

De stichting Min Stora Dag (mijn grote dag), waar prinses Madeleine ambassadeur van is, nodigde Enna uit. Samen met haar oudere broer en haar moeder reisde ze af naar het paleis. Daar mocht ze op de foto met de koningin en haar jongste dochter, waarna ze een rondleiding kreeg.



Prinses Madeleine ontvangt in het paleis regelmatig ernstig zieke kinderen die dromen van een koninklijk bestaan. In februari was er bijvoorbeeld een prinsessenfeest voor twaalf patiëntjes in de leeftijd van vijf tot acht jaar.