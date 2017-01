Zweedse koningin Silvia: Mijn paleis is behekst

De 73-jarige vorstin deed haar bekentenis in een documentaire over de koninklijke residentie op de Zweedse televisie.



Silvia woont met haar man koning Carl Gustav in het eeuwenoude Drottningholm in de hoofdstad Stockholm. Het paleis is gebouwd in 1600 en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. ,,Het pand ademt geschiedenis,'' zegt de vorstin. ,,En er zijn ook kleine vrienden.....spoken. Ze zijn allemaal vriendelijk hoor, maar ik heb de hele tijd het gevoel hier niet alleen te zijn.''



Andere leden van de Zweedse koninklijke familie onderschrijven het verhaal van de vorstin. Ook haar schoonzus, prinses Christina gelooft dat het paleis behekst is. ,,Natuurlijk! In alle oude gebouwen waren geesten rond,'' zegt ze in dezelfde documentaire.



Wie wil, kan zelf op zoek naar rondwarende schimmen in het paleis. Drottningholm is het hele jaar open voor het publiek. Behalve de vleugel waar de koningin, de koning en de vriendelijke spoken wonen.