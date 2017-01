Alleen Tess snapt grap en Jochem zakt door ijs

Quinty aan het glibberen

Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull was vanochtend vroeg opgestaan om van 'deze prachtige winterse zaterdag' te genieten. Een beetje onzeker stapt ze met haar warme snowboots het ijs op. ,,Hier gaat het nog goed", grapt ze onheilspellend onder een Instagramkiekje.

Mama Doutzen is trots

Doutzen Kroes en haar man dj Sunnery James vieren vandaag de verjaardag van hun zoontje Phyllon. Het topmodel beseft op zo'n dag dat de tijd vliegt: haar 'sweet little man' wordt alweer zes jaar. ,,Ik ben zo trots dat jij een deel van mijn leven uitmaakt", schrijft de 32-jarige Doutzen bij een supervrolijke foto van de kleine knaap.

Jochem zakt door het ijs

,,Luisteren is nooit mijn sterkste kant geweest", schrijft komiek en zeer succcesvol kinderboekenschrijver Jochem Myjer met een dikke knipoog op Twitter over een foto waarop hij naast een waarschuwingsbord in het water ligt. Omdat de cabaretier geen kleren aanheeft, vragen veel volgers zich af waar Jochem precies aan naturistenschaatsen doet.