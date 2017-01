Anna met wallen in bikini en Zimra is een holbewoner

Zimra is een holbewoner

Voormalig Playmate Zimra Geurts (25) vindt het enorm bevredigend om naar haar diepste oergevoelens te luisteren. Maar een bijpassende wilde look vindt de blondine maar niks. Zimra was dan ook niet blij toen haar keurig gestijlde haren door het winterweer veranderden in een bos krullen. ,,Hoe lang loop ik al rond als een crazy holbewoner-chick en waarom vertelt niemand mij dat?''

Prinses Amy

De zusjes van zangtrio O'G3NE zijn ondanks hun jarenlange succes heel normaal gebleven. Maar stiekem vindt Amy (21) het best fijn om als een prinsesje behandeld te worden, bewijst haar vriend Stan op Instagram. De tortelduiven genoten van een hotelontbijtje, toen de zangeres ineens een gevouwen servet als een kroon op haar hoofd zette. ,,Ik ben je prinsesje hè?''

Wallen op het strand

Beroepsmodepop en wandelend merk Anna Nooshin (30) is nooit te beroerd om haar eigen spulletjes te verkopen. Met de wallen nog onder haar ogen hulde de geboren Iraanse zich dan ook in een bikini uit haar eigen lijn toen ze een verlaten surfplank spotte op een Balinees strand. Die deed haar denken aan de sexy hitserie Baywatch. En daar moest natuurlijk meteen een commercieel kiekje van komen.

Fiona van der Meijde

Kapster en realityster Melisa Schaufeli (36), de vrouw van voormalig voetballer Andy van der Meijde, hecht veel waarde aan een zacht huidje. Daarom brengt ze af en toe een donkergroen maskertje aan op haar gelaat. Om onduidelijke redenen doet ze dat het liefst topless. Andy ziet er de lol wel van in. ,,Als jij Fiona bent, dan ben ik Shrek!''

Kelly in de kou

Psychologe en voormalig Miss Nederland Kelly Weekers (27) ging vanmiddag ondanks de kou uit wandelen met haar dochtertje Scottie. Het was de eerste keer dat het meisje, dat net een week oud is, in aanraking kwam met de buitenlucht. De vriendin van liedjesschrijver John Ewbank zocht onderweg naar de supermarkt dan ook even het park op met haar kleine.

Bridget heeft reigervrees