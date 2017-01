Anna sexy aan het zwembad en Nicolette in penisgrot

Nicolette heeft wat uit te leggen

Een lullig incident voor presentatrice Nicolette van Dam (32) vanmiddag. De blondine viert met haar gezin vakantie in een zonnig oord, waar ze op de zogenoemde grot van de potentie stuitte. Daar wemelt het van de penisvormige stukken hout. Nicolettes dochter Lola-Lily snapte er niks van. ,,Mama, wat is dat?'', vroeg het meisje. ,,Wat zal ik zeggen?'', antwoordde Nicolette. ,,Kunst? Het lijken wel een soort paddestoelen.''

Anna met handen in het (kroes-)haar

Sanne smeert haar keel

Hoe komt zangeres Sanne Hans (32) toch aan haar fijne hese geluid? Het geheim is een dagelijkse dosis warme drank, grapt ze op Instagram. Geen thee, geen chocolademelk, maar ochtendurine. In een flesje.

Arie's tepelschaamte

Het zal Abbey een worst wezen

Ook Petticoat-gezicht Abbey Hoes (22) doet mee aan terugkijk-donderdag. De toch al niet zo grote actrice leek nog kleiner toen ze poseerde naast een enorm blik Duitse worsten. Ze heeft waarschijnlijk geen exemplaar genuttigd, want de kraam was gesloten.

Fans boos op blote Selena

De Amerikaanse popbabe Selena Gomez (24) joeg vandaag fans tegen zich in het harnas met een sexy foto. De zangeres liet zich vorig jaar opnemen vanwege depressie en paniekaanvallen en leefde maandenlang in de luwte. Herboren maakte ze haar comeback met een gepassioneerde speech bij de American Music Awards. Ze wilde geen lichamen meer zien op Instagram, maar alleen wat van binnen zit. Nu poseert ze zelf in haar string. En dat vinden veel fans hypocriet. ,,Waarom ga je tegen jezelf in?''