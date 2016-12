Bertie lust concurrenten rauw, Wendy's konijn draait door

Airen pakt rust

SBS-presentatrice Airen Mylene is met haar liefje Taeke Taekema het Amsterdamse bos ingedoken omdat ze een rustmomentje nodig hadden. Vanavond zit Airens agenda weer bomvol.

De finale van Bertie

Boerin Bertie gaat strijdvaardig de finale van Expeditie Robinson in. Vanavond wordt duidelijk of de Zeeuwse boerin haar twee mannelijke concurrenten weet te verslaan in een bloedstollende strijd. ,,Thomas en Dio, kom maar op! Mij maak je niet gek. Ik lust jullie rauw!''