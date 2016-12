De 'babybuik' van Christina Curry en Fajahs naakte kerstgroet

Alles uit de kast voor Xess

Xess Xava, het zoontje van Yolanthe Sneijder-Cabau en haar Wesley, viert dit jaar zijn tweede kerst. Zijn familie doet er dan ook alles aan om het ventje fijne dagen te bezorgen. Tante Jenny is daarin het meest fanatiek. Als een volleerd hiphopster zong en danste ze vanochtend voor hem en daar kon hij wel om lachen. ,,Zijn naam is Xess! Xess Xavaaaa! Xess Xava in the house!''

Christina's onbevlekte ontvangenis

Wordt polderdiva Patricia Paay (67) volgend jaar voor de eerste keer oma? Haar dochter Christina Curry grapt van wel. Het normaal zo tengere model werd vanochtend wakker met een flink buikje en trakteerde haar volgers op het heuglijke nieuws dat er een kleine op komst is. Waarschijnlijk is er echter geen sprake van een onbevlekte zwangerschap, maar simpelweg van een stevig kerstdiner.

De O'G3NE'tjes en hun vriendjes

De onafscheidelijke meiden van O'G3NE hebben dankzij elkaar niet snel een eenzame kerst. Dit jaar is het extra gezellig, want de dames hebben alle drie een vriend aan hun zijde. Dolverliefd poseerden Lisa, Amy en Shelley met hun mannen. ,,Kerst is liefde!''

Dafnes jingle run

Hardloopbabe Dafne Schippers (24) houdt wel van een stevig kerstdiner, maar de ochtend erna verbrandt ze meteen de nodige calorieën met een stevig rondje rennen. Vriendlief Nicy Romero bleef ondertussen gezellig thuis bij de kerstboom.

Fajahs kittige kerstgroet

Kerst is dit jaar al vrij warm, maar fitnessgoeroe en actrice Fajah Lourens (35) laat de temperatuur nog verder stijgen. De knappe krullenbol brengt de harten van haar volgers op hol met een naaktkiekje, voorzien van een korte kerstboodschap: ,,Merry Christmas!''

Doutzen en de family

Het Friese topmodel Doutzen Kroes (31) houdt ook wel van een warme kerst en vertrok naar een zonnig oord om de feestdagen te spenderen. Daar dook ze samen met kleintjes Phyllon en Myllena Mae de helderblauwe zee in. Quality time betekent voor Doutzen en man Sunnery James offline time en dus nemen de twee voorlopig afscheid van hun volgers met een zwoele bedselfie.

Ireen is Barbie

In huize Wüst staat kerst voor spelletjes. Zo waagden Ireen en haar familie zich gisteravond aan een potje Wie Ben Ik?. De schaatster was Barbie, toont ze op Instagram. Het is niet duidelijk of daarmee de bekende pop wordt bedoeld, of de rondborstige realityster uit Scheveningen. Ireen had het hoe dan ook prima naar haar zin.

Nicolette kan niet vroeg genoeg pieken

Bij presentatrice Nicolette van Dam is kerst niet alleen een tijd van gezelligheid, maar ook een tijd van leren. Want wat is dat puntige, glimmende ding op het topje van de kerstboom eigenlijk? Nicolette's dochter Lola-Lily (4) legde dat graag even uit aan zusje Kiki-Kate (2).

To cut or not to cut