Doutzen in bikini te paard en Roy Donders aan de après-ski

Sexy op het paard

Jarige Lieke blikt terug

Lieke van Lexmond is vandaag jarig. Voor de gelegenheid deelt de 35-jarige presentatrice een schattige foto van zichzelf uit de tijd dat ze nog een kleine Lieke was. Lief!

Lekker ontbijten met Geraldine

Platgedrukte Jan

Ligt Jan Kooijman hier nou op het kopieerapparaat? Hoewel niet helemaal duidelijk is wat we op de foto precies voorgeschoteld krijgen, is duidelijk dat de maandagochtend hard aankomt bij Jan.

(Après-)skiën met Roy Donders

De stylist van het Zuiden is op vakantie in Oostenrijk en deelt op zijn Facebookpagina een foto waarop hij te zien is op de lange latten. ,,Gezellig met z'n alle naar Oostenrijk! En wat hebben we het naar ons zin..." schrijft hij erbij, en plaatst daarachter nog wat bier-emoticons. Dat wordt duidelijk meer après-skiën voor de Brabantse realityster!