Frans schrijft overleden vader, Enzo deelt blootkiekje

Frans mist zijn vader

Frans Bauer schrijft een emotionele boodschap op Facebook naar zijn overleden vader die vandaag 72 zou zijn geworden. ,,Weet dat ik je verjaardag niet vergeet. Mijn hart huilt vandaag terwijl het vroeger blij was op deze dag... Ik mis je raad, ik mis de zekerheid die jij me gaf. Elke grote stap die komen gaat doe ik nu alleen. Ik volg m'n gevoel zoals jij me zei, daar hou ik me aan vast. Vandaag geen geurtje zoals je altijd kreeg maar bloemen. Gefeliciteerd pa, ik hou van je ... voor altijd. Frans."

Maan zit in spanning

Er staat een groot optreden te wachten voor de winnares van de afgelopen editie van The Voice of Holland. Maan de Steenwinkel is namelijk samen met onder meer Gerard Joling een van de gastartiesten bij het jubileumconcert van de Jostiband. De 19-jarige zangeres vindt dat behoorlijk spannend. Als ze geschrokken poseert op Instagram, schrijft ze erbij: ,,Mijn gezicht als ik aan morgen denk."

Dennis viert de liefde

Dennis Weening is samen met zijn vrouw Stella op het Spaanse eiland Lanzarote. Daar beleeft het stel hun huwelijksdag, ze zijn inmiddels negen jaar getrouwd. Samen hebben ze twee dochters en Dennis heeft nog een dochter uit een eerder huwelijk. Met Stella is hij na al die jaren nog steeds gelukkig. ,,Lucky me."

Lief briefje voor Glennis

Glennis Grace trof gisteren een verrassing aan voor haar optreden. Op dezelfde plek had namelijk net daarvoor Jennie Lena haar muziek ten gehore gebracht. Omdat de voormalig The Voice of Holland-kandidaat snel weg moest had ze een briefje achtergelaten. ,,Lieve Glen, ben je helaas misgelopen. Veel plezier vanavond."

