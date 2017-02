Freek knuffelt met Johan en Jan draagt een Topperspak

Gillen geblazen in de achtbaan

Danny de Munk is vandaag samen met zijn gezin een dagje naar de Efteling. De Amsterdamse zanger maakt van de gelegenheid gebruik om een komische video op te nemen van zijn schoonmoeder die het uitgilt in de achtbaan. De Vogelrok, zoals de achtbaan heet, is duidelijk niet helemaal voor haar weggelegd.

Freek hartje Johan

Dierenliefhebber Freek Vonk is weer een beetje aan het bijkomen van de haai die hem twee weken geleden in zijn arm beet. Thuis geniet de tv-presentator van wat quality time met zijn huisdier. ,,Lekker knuffelen met Johan", schrijft Freek bij de selfie die hij deelt van zichzelf en zijn varaan.

Het mysterie van het Oranjehotel

Het overkomt het voormalig model vast niet vaak, maar Daphne Deckers werd zowaar voor de verkeerde aangezien door de man naast haar in het vliegtuig. ,,Jij bent Leonie! Weet je nog, twintig jaar geleden met Gerard Joling in het Oranjehotel?" vroeg hij haar. Daphne heeft uiteraard geen idee waar hij het over heeft, maar ze is vast niet de enige die nu heel benieuwd is naar wat er destijds gebeurd is. Geer, opheldering graag!