Gerard mist topje van teen en Josje topless in glitterjas

Gerard moet topje teen missen

Volkszanger en polderdiva Gerard Joling (56) is het topje van zijn teen kwijt. Geer was dit weekend bij de Pramenrace in Aalsmeer, waar het misging op de boot. Zijn teen is nu een stukje kleiner en zit goed ingepakt in talloze pleisters. ,,Auw!'', schrijft Gerard op Instagram.

Josje topless in glitterjas

Oud-K3-zangeres en stijlgoeroe Josje Huisman (30) had vanochtend geen zin om uit bed te komen. Dat deed haar denken aan die keer dat ze tijdens een fotoshoot tegen een olifant aan mocht liggen, gehuld in een blauw glitterjasje met niets eronder. ,,Zo'n dag waarop je nog een keer op snooze wilt drukken.'' Een paar uur later bleek Josje zichzelf overigens toch uit bed gesleept te hebben om een potje te boksen in de sportschool.

Muggen zuigen Christina leeg

Model en sterrendochter Christina Curry (26) is helemaal klaar met de zomer. Talloze muggen blijken in haar been namelijk een smakelijk hapje te zien. Op Instagram toont Christina de verzameling muggenbulten. ,,Maak me wakker als het winter is.''

Charly ontmoet bigfoot