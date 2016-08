Hardwell met 'broers' in privéjet en Hind showt strakke buik

Wendy werkt weer

Wendy van Dijk is na een lange vakantie weer aan de slag gegaan voor RTL. Ze heeft er direct een pittige werkdag opzitten voor de politieserie Moordvrouw. ,,De opdracht is: sluip naar binnen, knal 'm overhoop en check of hij leeft. En dat is het'', aldus Wendy over een 'snel scènetje'.

De stokjes van Sammy

Het dochtertje van Goede Tijden Slechte Tijden-actrice Marly van der Velden stapt rond met Chinese eetstokjes in haar blonde haartjes. Sammy Rose geniet buiten van de zon en haar moeder kiekte haar bijzondere haardracht van bovenaf.

De 'broers' van Hardwell

In opvolging van zijn oma neemt top-dj Hardwell (Robbert van de Corput) zijn 'broers' mee naar party island Ibiza. Zo worden ze door Hardwell genoemd, maar in werkelijkheid zijn het zijn goede vrienden die door het leven gaan als de dj's W&W.

Zimra stout in stiltecoupé

Een reisje in een stiltecoupé van de trein is meestal niet zo spannend, maar wél als oud-Playmate en model Zimra Geurts (25) aan boord is. De blonde babe zat gisteravond helemaal alleen in de coupé en besloot een vette hap te nuttigen én een paar dansjes te doen. ,,Als je dag zo eindigt, weet je dat hij goed was'', schrijft ze op Instagram.

Jeroen laat banden checken

Voor vocalisten zijn stembanden hun belangrijkste instrumenten en dus liet Topper Jeroen van der Boom (44) zijn zangspieren vandaag eens goed nakijken. ,,Hoe lang duurt het, doc?'', vraagt de ietwat nerveuze zanger in een filmpje van de check. Hoewel de uitslag van de test niet te zien is, lijkt het erop dat de stembanden van Jeroen dik in orde zijn.

Hind werkt zich in het zweet

Zangeres en oud-Idols-deelneemster Hind Laroussi (31) houdt wel van een stevige work-out en met het huidige zomerweer gaat het er soms zweterig aan toe. Op Instagram deelt Hind een zwoel kiekje van haar sportsessie, waarop te zien is hoe ze zich - gehuld in een strakke sport-bh - in het zweet werkt. Haar strenge regime heeft de zangeres in ieder geval al een strakke buik opgeleverd.

Jennie Lena leert zichzelf kennen

Zangeres Jennie Lena (38) blijft graag op de hoogte van de laatste roddels over haar persoon. Het uitgebreide verhaal over de oud-The Voice-deelneemster in de Privé moést ze dan ook lezen. ,,Nu ben ik weer helemaal up-to-date over m'n eigen liefdesleven!'', schrijft ze sarcastisch op Instagram.

Bobbi's blauwe buik