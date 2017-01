Jarige Mattie krijgt lelijke eend en Floortje slaapt naast beker

Mattie is een eend

Mattie Valk, van het radioduo Mattie en Wietze, blaast vandaag 32 kaarsjes uit. En dat moet groots gevierd worden. Wietze de Jager verraste zijn metgezel met een week lang rijden in een Citroen 2CV, ofwel een 'eend' of een Tesla. Mattie heeft namelijk vrij vaak autopech. De keuze was parkeerplek 1 of 2, maar het lot heeft beslist, aldus Wietze. Mattie mocht naar huis rijden met de eend. Op de andere parkeerplek stond een gloednieuwe Tesla. Tja, autoliefhebbers zeggen niet voor niets: 'Je bent wat je rijdt'.