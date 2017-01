Jessie Jazz blundert op catwalk, Waylon van slag om hack

Doutzen gaat botanisch

Doutzen Kroes heeft een nieuw goedje in haar blondgoude lokken gegooid. Het gaat om Botanicals Freshcare: niet toevallig een product uit een lijn van Loreal, één van de merken die Doutzen aanprijst.

Oeps-momentje voor Jessie Jazz

Model Jessie Jazz Vuijk is trots op de show die ze gisteren liep voor Given Fashion tijdens de Fashion Week Amsterdam. Maar wie goed naar haar foto kijkt, ziet dat La Vuijk - vriendinnetje van alleskunner Tim Douwsma - een modeflater sloeg. Haar gulp stond nog open. ,,Gelukkig was de skinny jeans strak genoeg'', lacht ze het blundertje weg.

Zwaar gedichtje van Sigrid

Molloten zagen zondag hoe actrice Sigrid ten Napel in Wie is de Mol? het veld moest ruimen. Voordat het zover was, vroeg deelnemer Jeroen Kijk in de Vegte de blondine een stukje in zijn Mollenboekje te schrijven. Het werd een zwaar gedicht, zo blijkt uit een korte video die vandaag werd vrijgegeven.

Namaste voor Ellemieke

Een potje yoga terwijl je acht maanden zwanger bent: geen probleem voor Ellemieke Vermolen. Yoga is haar passie en dus geniet ze daar, ook met een flinke buik, van. Ellemieke en topkok Sergio Herman hebben al twee kinderen; Noah en Zenna.

Anne-Marie wil naar de bosrand

Actrice Anne-Marie Jung is begaan met het lot van kippen en is daarom fan van de zogenoemde rondeeleieren van Albert Heijn. ,,Ik ben om'', aldus de blondine bij het lezen van de beschrijving dat de kippetjes scharrelen 'in de beschutte bosrand'.

'Trieste wereld'