Jessie maakt laptop sexy en Sanne is hondenfluisteraar

Hondenfluisteraar Sanne

Zangeres Sanne Hans (32) is het hondenweer van afgelopen week zat. De Voice-coach besloot daarom een hartig woordje te spreken met haar vriendin Lola, zelf een hond. De viervoeter reageerde meteen op haar naam en luisterde goed naar haar baasje, maar zweeg in alle talen.

Jessie maakt laptop sexy

Voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk (22) grijpt deze druilerige dag aan om in een Amsterdams café wat werk te doen op haar laptop. Ze heeft haar ogenschijnlijk vettige computer voor de gelegenheid niet gepoetst, maar gelukkig ziet de blondine er zelf uit om door een ringetje te halen. Gehuld in een off the shoulder-trui poseert de vriendin van Tim Douwsma verleidelijk met het apparaat.