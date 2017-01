Johnny loert naar Sylvia en Daniëlle begint het jaar bloot

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Het uitzicht van O'G3NE

2017 wordt een heftig jaar voor de zusjes van O'G3NE. De zangeressen gaan niet alleen naar het Eurovisie Songfestival, maar ze verlaten ook alle drie het ouderlijk huis. Blonde Lisa gaat op zichzelf wonen, maar Shelley en Amy kunnen nog niet zonder elkaar en gaan samenwonen. Op Instagram showen ze trots het uitzicht vanuit hun riante appartement in Rotterdam.

Kim kiekt naakte Daniëlle

Voor Daniëlle van Aalderen (31), de ex van rapper Lange Frans, staat 2017 in het teken van de naakte waarheid. Om haar voornemen kracht bij te zetten deed de brunette al haar kleren uit voor de lens van model annex hobbyfotografe Kim Feenstra. Daniëlle, wier borsten op het douchekiekje zijn bedekt door sterretjes, is apetrots op de foto. ,,Wees wie je bent, niet wie de wereld wil dat je bent.''

Leonie in de steigers

WNL-gezicht Leonie ter Braak (36) schuift na maanden zwangerschapsverlof volgende week weer aan als presentatrice van het NPO1-programma Goedemorgen Nederland. Het voormalige model heeft de afgelopen tijd weinig aandacht besteed aan haar uiterlijk en dus is ze een week van tevoren al bezig met de voorbereidingen. Vandaag: haar haren. ,,Vanwege de 837 flesjes, 1034 luiers en 138 gebroken nachten heb ik nogal wat achterstallig onderhoud.''

Inbrekers overvallen Ali B.

Rapper en The Voice-coach Ali B. (35) is tijdens zijn vakantie op het Maleisische Langkawi overvallen door een stel brutale inbrekers. Het ging echter niet om mensen, maar om een stel aapjes. Ali, net uit bed en nog niet helemaal wakker, schrok best een beetje. ,,Leipe aap, wat komen ze doen hier dan?''

Klaasje op chique

K3-blondine Klaasje Meijer (21) is normaal gebleven, maar de zangeres is na haar eerste jaar in de populaire meidengroep wel gewend aan een béétje luxe. Het Nederlandse onderdeel van het verder Vlaamse trio verorberde bij de jaarwisseling dan ook geen volkse oliebol. Ze slurpte een oester naar binnen. ,,Liefde is: samen oesters eten.''

Johnny loert naar Sylvia

RTL-presentator Johnny de Mol (37) heeft een relatie met voormalig KUS-zangeres Anouk van Schie (34), maar loert af en toe nog steeds naar andere vrouwen. Hij was er dan ook snel bij om te reageren toen model Sylvia Geersen (31) een kiekje van zichzelf plaatste in een doorschijnend topje. ,,Goejuh morruhguh!'', was zijn reactie, vergezeld van een vuur-emoji.

