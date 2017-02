Kelly showt nieuwe tattoo en Zimra's strakke bips

Dennis en Deza

Voormalig topjudoka Dennis van der Geest probeert zijn dochtertje Deza wat voetbalwijsheid bij te brengen. Als hij zijn blonde meisje vraagt 'voor wie zij is', antwoordt ze tot twee keer toe 'voetballen'. Dennis zelf benadrukt in het videobijschrift dat hij de Rotterdamse club Feyenoord een warm hart toedraagt.

Kristallen voor Kelly

'Shine bright like a diamond' dacht Kelly van der Veer toen zij een nieuwe tattoo liet zetten. De spirituele Kel, die in het voorjaar start met een opleiding tot spiritueel consulente, liet een nieuw plaatje van flink formaat op haar been zetten.