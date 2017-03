Nicolette verleidt haar Bas, Manuel knalt op asfalt in boxer

Imanuelle in spanning

Molkandidaat Imanuelle Grives kan haar zenuwen niet meer bedwingen. De fanatiekeling nam alvast een kijkje bij de locatie in hartje Amsterdam waar de Mol zich bekend zal maken. Er gebeurt nog helemaal niets, maar 'de schermen hangen!'

Tommie deelt liefde

Hairspray-musicalacteur Tommie Christiaan geniet na van een avondje op de planken. Hij blikt terug op het noemenswaardige moment waarop een Hairspray-fan met het syndroom van Down zijn enthousiasme voor de cast uitte.

Dennis pest Stella

Presentator Dennis Weening en zijn vrouw Stella hebben gisteren op tafel gedanst op een niet nader genoemd feestje. Ze laten zich nu rondrijden met een enorme kater en dat Dennis er eens niet uitziet om door een ringetje te halen, kan hem niets schelen. Sterker nog, het maakt hem opvallend melig.

Manuel stunt erop los

Durfal Manuel Broekman had blijkbaar zin in iets dat wegheeft van een Jackass-stunt. In niets meer dan een witte boxer met palmboomprint en donkergroen jasje springt hij met zijn skateboard uit de bosjes, waarna hij een tijdje meelift met een witte sportwagen. Na wat stoer gedrag gebeurt het onvermijdelijke: de Feuten-acteur knalt op het asfalt. ,,Not a worry in sight...'', luidt het bijschrift bij de stunt.

Georgina: Zo gaaf

Een prachtige creatie van couturier Claes Iversen dragen, laat dat maar aan Georgina Verbaan over. De 37-jarige KLEM-actrice en moeder van Odilia schitterde in een jurk met okergeel breekbare top tijdens het jubileumetentje van Vogue in het Rijksmuseum.

Nicolette is een kanjer

Nicolette van Dam trok gisteravond een kort glitterjurkje uit de kast en dat beviel haar man Bas wel. Het stel is tien jaar samen en vierde dat met een avondje samen in het poepsjieke Amsterdamse Conservatorium Hotel.

Miljuschka in goede bui

Ontbijgranen door je hele perfect gestylede keuken, met je dochtertje lachend op de tegelvloer. Menig moeder zou doordraaien op haar vrije zaterdag, maar Miljuschka Witzenhausen lacht er niet minder om. Het is voor haar de normaalste zaak van de wereld, ook als het blijkt te gaan om een fotoshoot voor het magazine Mama en Family.

Art vervloekt kano