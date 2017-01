Pip blij met boezem en gaat Kim trouwen?

Nielsons ochtendhumeur

Zanger Nielson (27), normaal gesproken altijd vrolijk, blijkt geen ochtendmens te zijn. De singer-songwriter, die gisteren hoorde dat hij zijn huis definitief niet mag verbouwen, lijkt daar niet zo lekker van te hebben geslapen. Met een vuist onder zijn hoofd en zijn ogen dicht begroet hij zijn volgers.

Yolanthes killerkont

In het leven van Yolanthe Sneijder-Cabau (31) gaat nauwelijks een dag voorbij waarop ze niet voor de camera paradeert. Vandaag staat een gala-achtige shoot op het programma. Gehuld in een groene jurk met blote rug pronkt de brunette met haar afgetraine bilpartij.

Gaat Kim trouwen?

Model en voormalig Miss Universe Kim Kötter (34) gaat binnenkort waarschijnlijk als getrouwde vrouw door het leven. De blondine, die al jaren een relatie heeft met X Factor-winnaar Jaap Reesema, heeft op een bruiloft het boeket gevangen. Dat zou betekenen dat zij de volgende is die in het huwelijksbootje stapt. Daar lijkt Kim wel zin in te hebben. Op Instagram deelt ze een lief kiekje waarop ze haar Jaap gepassioneerd kust.

Stijn heeft twee kanten

Het is maar goed dat Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice Stijn Fransen (26) altijd nog even in de spiegel kijkt voordat ze het huis verlaat. Vanochtend ontdekte de blondine, die nog niet helemaal wakker was, een opvallende afwijking in haar geheel zwarte outfit: ze had één bruine laars aangetrokken.

Ruben wordt perfect bruin

RTL-hunk Ruben Nicolai (41) houdt ervan het nuttige met het aangename te verenigen. De presentator is op Curaçao voor de opnames van Idols. Tussen het draaien door gebruikte hij een reflectiescherm, bedoeld om mensen voor de camera in gunstig licht te zetten, om de zon perfect op zijn gelaat te laten schijnen.

Pips boobies