Q-sidekick hint op baby voor Wietze, Linda doopt eigen jet

Blijdschap bij The Bodyguard

De voltallige crew van de musical The Bodyguard is trots. Gisteravond won de musical, waarin Romy Monteiro en Dave Mantel de hoofdrollen vervullen, de prestigieuze AD Publieksprijs. In een bomvol Beatrix Theater was het onder meer dringen geblazen om een glimp op te vangen van multitalent Romy, die een prachtige witte creatie van couturier Edwin Oudshoorn droeg.

Linda's jet

Niks is te gek voor Linda de Mol, zo blijkt vandaag maar weer eens. La Mol doopte vandaag, in samenwerking met reisorganisatie TUI, haar eigen vliegtuig. Zelfs de redactie van haar eigen blad LINDA kan het niet geloven. LINDA TV-sterrenstylist Janice en Bho Roosterman hebben zich omgetoverd tot crewleden. Het eerste reisje met de bijzondere jet is in maart. Bestemming is modestad Milaan.

Is er een Q-baby?

Radiobabe Fien Vermeulen maakte vanochtend in de studio van Qmusic een vrolijke selfie waaruit duidelijk wordt dat ze niet met het vaste duo Mattie & Wietze, maar met Mattie & Wim van Helden radio maakte. Wietze de Jager staat op het punt vader te worden, of is hij dat zelfs al? Fien lijkt er wel op te hinten met de hashtags 'spannend', 'baby' en 'superhappyvrijdag'. Zowel Wietze als zijn vrouw-collega Lieke Veld houden zich nog stil.







Kleine Kluijver vlogt

De kleine Isabelle Kluijver is mogelijk de jongste vlogger ooit. Met haar 5 jaar is de dochter van presentatrice Nicolette Kluijver wijs genoeg om te snappen hoe de mobiele telefoon van haar mama in elkaar zit. Die ze overigens ziet als een vriendin waar ze veel van houdt, vertelt ze in het schattige filmpje.

15 hechtingen